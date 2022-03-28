65歲前和碩聯合科技資深副總裁蔡進國26日到新北市三峽滿月圓登山，目前已失蹤2天。新北市三峽警分局昨日在滿月圓停車場查獲蔡男車輛，調閱監視器也發現蔡男駕車最後身影。（蔡雯如翻攝）

前和碩副總登山失蹤 車輛尋獲最後駕車畫面曝

65歲前和碩聯合科技資深副總裁蔡進國，26日獨自到三峽滿月圓登山失蹤，音訊全無，女兒隨即報案，並在臉書社團貼文懸賞100萬元。新北市三峽警分局昨日在滿月圓停車場查獲蔡男車輛，調閱監視器也發現蔡男駕車最後身影。

警方指出，蔡男26日9時38分曾駕車行經北114線、115線路口，昨日上午10時28分在滿月圓第一停車場尋獲車輛，也有拍到蔡男入登山口的畫面，但之後並未有蔡男任何消息，也無目擊蔡男的登山客前往報案。

新北市消防局表示，今早已派出警消、義消人員、山難救助協會、林務局等69人團隊上山搜索，分3條路，分別前往天德巷步道、東滿步道兩端進行搜索，由於家屬有提供100萬懸賞金，有不少民間搜救隊也自行前往。

據資深消防人員透露，昨日下雨變冷，蔡男又是輕裝上山，最怕遇到失溫狀況，因此有可能躲在山洞等避雨處，由於3日為搜索的黃金時間，消防人員已沿山路、水路搜尋。

另外，先前有多次搜索經驗的「捷克跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也已加入搜索行列。根據家人提供訊息，蔡進國26日一早登山，身穿淺藍色上衣、卡其色褲子，身背黑色後背包、最後訊號位置在三峽區，地點於滿月圓登山步道，第一停車場。

據了解，蔡進國原先計畫從滿月圓的天德街走別三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，由於蔡男平常有爬山的習慣，一般來說都是爬6小時的路線，這次失蹤超過1天，也令家屬倍感焦急，提出100萬懸賞尋人。