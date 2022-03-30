和碩聯合科技前副總裁蔡進國登山失聯5天，新北市消防局土城分隊上午11時30分在雙溪山一處身於30餘公尺的溪谷尋獲蔡進國的紅色背包，接著發現倒臥在一旁的蔡進國，當時蔡已無生命跡象，由於當地地勢陡峭，搜救隊員冒著雨後水勢龐大的瀑布，驚險攀岩下切到溪谷下方運送遺體，第一時間驚險曝光。

搜救和碩副總裁蔡進國畫面曝光，消防勇攀瀑布下溪谷運遺體。（新北市消防局提供）

曾傳訊家人行程，和碩前副總裁蔡進國「偏離路徑」罹難地點曝光。(新北市消防局提供)

從影片中可見，蔡進國被發現位置位於一個偏僻的雙溪山溪谷，且沿路地勢都非常陡峭，需要靠搜救隊員利用繩索固定才能攀爬，路程非常艱辛，目前消防局的人員正合力將遺體運送下山，待家屬確認中。

消防局昨晚間7時調閱無極山莊監視器畫面發現疑似蔡男，從天德巷無極山莊旁石階步道往雙溪山路徑，現身畫面約2秒，經家屬確認男子的紅色背包套後，確認是蔡男，因此在晚間前往搜索，但昨日搜索並未發現任何線索，未料今發現卻已不幸罹難。

據悉，蔡男曾傳訊告訴家人要從滿月圓的天德街走北三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，照理說一天內便可下山，且蔡男平常有爬山習慣，攀爬6小時路程不是問題，此次卻失蹤超過1天以上。蔡男女兒因此提出100萬尋人獎金，知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也緊急從南投埔里趕至三峽，投入搜救行動，目前警消正全力將遺體運送下山。