和碩前副總裁蔡進國於滿月圓失聯，新北市警消28日上午再度展開山區搜索。（翻攝自記者爆料網）

搜救畫面曝光！前和碩副總裁登山失聯 警消出動50人續搜

64歲前和碩聯合科技資深副總裁蔡進國，26日獨自開車到三峽滿月圓登山失蹤，27日凌晨家屬心急報案，並在臉書社團貼文懸賞100萬元，有跑山獸之稱的捷克籍男子羅培德28日清晨3時抵滿月圓加入搜救，新北市消防局今日上午再次出動50名人員積極搜救。

根據家人提供訊息，蔡進國26日一早登山，身穿淺藍色上衣、卡其色褲子，身背黑色後背包、最後訊號位置在三峽區，地點於滿月圓登山步道，第一停車場。

蔡進國預計路線是滿月圓外面的天德街走別三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，大約15公里。家人指出蔡平常有爬山的習慣，一般來說都是爬6小時的路線，但非登山，體能中上，沒有慢性疾病，懸賞新台幣100萬元尋人。

三峽分局指出，27日凌晨接獲北市警局通報，隨即轉報消防局與民間救難團隊進山搜救，經循線追查後，於滿月圓的停車場發現蔡進國所駕駛的車輛。

至於搜救進度，消防局昨日派遣27人分3路線搜救，截至晚間6時30分仍無尋獲，今日上午8時許再次展開山區搜索，派遣警消40名、義消8名、林務局2名，持續前往搜救。