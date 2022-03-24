行政院會24日通過《消防法》修正草案，明定營業場所若違反設備規定或防火管理規定，將直接開罰，且罰鍰最高為30萬元，另謊報火警最高可處5萬元。

因應2020年發生的台北林森錢櫃KTV大火、2021年的高雄市「城中城」大樓大火，行政院會今天通過消防法修正草案，共修正27條，是公布36年來最大幅度調整，以往營業場所消防安全設備等有故障或缺失，會先限期改善，未改善再予處罰，這次修法後，未來只要檢查發現缺失就直接開罰，且罰鍰額度從原本6千至5萬元，提高到2萬至30萬元。

修法也同步新增消防人員在第一線查核施工中消防防護計畫時，如有發生火災致生重大損害之虞，得勒令管理權人停工，防護計畫如未經所在地主管機關備查，不得擅自復工。

考量高層建築物或地下建築物消防安全風險程度較高，草案要求此類建築應置防災中心服勤人員，其服勤人員應先經過專業機構訓練合格，並定期複訓，以確保災害發生初期，能有足夠自主應變能力。

為加強危險物品場所管理，這次修法增訂液化石油氣容器零售業者，需設置安全技術人員，執行供氣安全檢查，並明定其須經專業訓練合格，及定期複訓。

此外，將現行公共危險物品場所的保安監督人規定，提升至法律位階，並增訂管理權人應遴用保安檢查員，執行場所構造、設備維護及自主檢查等事項，以強化場所自主防災。

為掌握救災資訊，修法也規定消防機關得向電信事業查詢或調取待救者通信紀錄，及其個人相關資訊的權限，以利執行人命救助或緊急救護任務。此外，也規範石油煉製業等業者，若發生災變，管理權人應立即依規定通報，克盡災害通報責任，以提升救災效能。

罰則部分，謊報火警將從現行可處3千元至1萬5千元，提升為1萬元至5萬元；營業場所違反設備規定，由目前的可處6千元至3萬元，拉高為2萬元至30萬元；營業場所違反防火管理規定，也提升為可處2萬元至30萬元。

另外，業者等規避防礙檢查或火災調查，未來最高也可罰10萬元；而危險物品場所違反相關規定，罰鍰上限也提升至30萬元。