李男未戴口罩遭罰，聲稱不知道規定。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

林園分局員警擴大臨檢特定場所 。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心3月27日宣布最新防疫措施，公告特定娛樂場所，民眾及從業人員必須打滿3劑疫苗才能進入消費；高市警局昨(28日)晚間持續與衛生局人員聯合稽查，一個晚上共臨檢180間店家，發現有人未戴口罩及實施聯制等違反規定事項，當場舉發36件。

高雄警方針對特定娛樂場所防治，28日晚間林園分局動用22名警力，共稽查業者26家，舉發KTV、小吃部違反實聯制2件5人，依違反傳染病防治法裁罰新台幣3000元到1萬5000元；另勸導未攜帶黃卡出示接種證明之消費者及從業人員共26人。

另外，左營分局則是出動24名警力，針對轄內特定娛樂場所共15處稽查，過程中，一名74歲的李男於養生館內消費按摩時，未依規定戴口罩，遭衛生所人員依違反傳染病防治法開罰，李男頻表示不知道規定，衛生所人員當場反駁：「這裡不是你家，規定也已經施行一年多了」；鳳山同樣也有從業人員未依規定提供每週篩1次檢證明，及未落實從業人員健康監測紀錄遭舉發。

比起前一晚3個分局，28日晚間是17個分局全動起來，就擔心特定娛樂場所成為防疫破口，一個晚上就稽查180處，因未實聯制等規定依違反傳染病防治法舉發一共36件，警方呼籲，民眾及業者在疫情嚴峻之時，都不應抱持僥倖心態，務必遵守防疫規範。