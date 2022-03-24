台中市政府消防局第七救災救護大隊信義分隊，24日接受威科國際股份有限公司捐贈價值近5萬元的多功能史密斯體能訓練機，提升消防人員肌力及體能。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

曾任台中市消防局第七救災救護大隊信義分隊義消的柯耿誌，也是電動車相關企業：威科國際股份有限公司董事長，因事業繁忙不得不卸下義消的身分，為讓信義分隊弟兄可以增進體能，捐贈價值近5萬元的多功能史密斯體能訓練機給第七救災救護大隊信義分隊，提升消防人員肌力及體能。

位於台中後火車站、擁有最多消防月曆猛男的第七救災救護大隊信義分隊，24日接受威科國際股份有限公司捐贈價值近5萬元的多功能史密斯體能訓練機，現場由第七大隊大隊長吳進宗代表受贈，並回贈感謝狀，典禮簡單隆重。

柯耿誌曾是義消信義分隊的一份子，與警消弟兄們共同救災，近年因經營的電動車相關企業蓬勃發展，業績蒸蒸日上，在經營事業與協助救災無法兩全情況下，不得不卸下義消的身分，但他始終未忘消防弟兄的辛勞，仍思索如何替他們增進福利。

柯耿誌曾任大同國小家長會長，為現任南投三鐵協會理事長，酷愛運動，長年征戰台灣大小賽事，平時熱心公益，長期贊助三鐵選手訓練經費。當他聽聞消防隊訓練器材不足，義不容辭捐贈體能訓練機。柯耿誌表示，曾為消防一員，深知救災需要充沛的體力、續航力及爆發力，信義分隊室內訓練器材不算充裕，捐這台機器可以抵好幾台，平時消防小伙們體能練得勤，救災時市民更有保障。

消防局表示，近年著手修正的消防人員體能測驗項目，以提升消防人員肌力及體能為目標，唯有維持良好體能，救災人員及市民財產安全才能獲得保障。威科國際繼去年捐贈350顆住宅用火災警報器後，今年又捐贈健身器材一部，今年再捐贈健身器材，有拋磚引玉作用。