舉重女神郭婞淳出席女性護理用品領導品牌Kotex靠得住舉辦的「#SHECAN 來就來無所畏」校園講座，與品牌商金百利克拉克台灣香港事業群總裁閔慧琳敞心對話，分享女性運動員及職場成功女性突破月經框架經驗，持續推動月經平權議題的台北市副市長黃珊珊也到場力挺，支持所有女性以正向態度看待月經，跨越有形與無形的限制，展現「來就來無所畏」精神，持續追求更好的自己！

全球女性護理用品領導品牌Kotex靠得住，長期支持女性以「#SHECAN 來就來無所畏」正向態度追求夢想，積極推動月經教育，鼓勵女孩大方談論月經話題。去年12月， Kotex 攜手台北市立大學發起「女性運動員Power Up」公益計畫，除了捐贈衛生棉及棉條生理用品，讓校園女性運動員在經期來臨時也能無後顧之憂的持續練習之外，也規劃一系列校園月經平權宣導活動，帶動校園月經議題討論熱度。

此次以#SheCan為主軸的講座中，閔慧琳總裁與舉重女神郭婞淳各自分享成長道路上努力突破月經框架、展現女力的心路歷程；閔慧琳提到小時候月經話題仍是禁忌，父母師長鮮少公開討論月經話題，因此小女孩也只能一路自我摸索，猶記得某次中學大考正碰上月經來潮，一連幾個鐘頭的緊湊考試行程下，根本沒機會到洗手間換生理用品，結果考完試，座位上留下一大片經血痕跡，後方男生還以為她身體出了嚴重狀況，迄今男孩表情令人難忘。年紀漸長後，她漸懂得與月經和平共處，勇敢打破自己與他人設定的框架，在職涯與生活中一次次突破限制，朝夢想前進。

在東奧拿下舉重金牌，實踐個人運動職涯夢想的郭婞淳，則從專業運動選手角度分享女性職業運動員如何打破生理與心理限制、挑戰自己的心路歷程。她用自己的座右銘「如果恐懼使你怯步，就讓『婞』念帶你躍步」鼓勵現場學生們，相信自己的力量，並時時抱持「來就來無所畏」的精神。

郭婞淳強調，身為專業運動員，挫折與挑戰就如同家常便飯一般，抗壓性與心理調適非常重要，而對女性運動員來說，以正向心態接納月經生理現象、並順著月經週期找出讓自己的體能與心態都能常保最佳狀態的方法更是一件很重要的事。

這場講座除了女力經驗分享外，也特別舉辦互動環節，讓台下學生可以即時利用文字雲提出對生理期的看法與感受，閔慧琳總裁及郭婞淳也藉此以更貼近學生的角度，分享正確的生理期知識以及戰勝生理期的方法。

Kotex品牌於1920年成功在市場上推出女性經期用品，並首開風氣運用大眾媒體公開倡議女性經期衛生觀念，鼓勵女性建立自信態度。2020年品牌歡慶100周年，於全球推出「#SHECAN來就來無所畏」運動，透過月經教育與月經倡議行動，致力消弭月經貧窮與月經汙名化，鼓勵所有女性無論經期與否，持續展現「來就來無所畏」的女力精神，開創女孩的無限可能！