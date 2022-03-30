陸軍一名林姓中尉在2019年時向回營區的少尉好友借住租屋處，竟趁好友不在時，強行性侵其少尉女友，案發後女方罹患創傷後壓力症候群，但林男辯稱當時女方雖說「不要」，過程中也有掙扎，卻堅持「這是女性的矜持」，新竹地院一審判林男4年徒刑，經上訴後，高院審酌林男已和被害人和解、賠償，改判2年徒刑、緩刑5年，仍可上訴。

根據一審判決指出，林男和軍中同袍一對情侶是朋友，欲借用情侶同居的租屋處，但因男方有事，2019年8月21日遂由女方陪同。當天晚上8點45分，林男見女子心情不佳在陽台抽菸，竟獸性大發，先佯裝安慰把女子帶進屋內強吻，不顧女子反抗，更進一步性侵得逞。

女子被侵犯後，同日晚間9點4分傳LINE給男友哭訴，待林男離開後，同晚9點半再撥打113求援，隨後並至醫院驗傷，檢查結果有左側大陰唇約0.3公分擦傷，警方採檢林男唾液送驗後，也發現與女子外陰部殘留的DNA型別相符。

女子甚至指控，林男射精前還嘲笑她「下體都那麼濕了，還說不要」，但林男偵審期間均否認犯行，辯稱是合意性交，女子反抗只是女性矜持，如果女子真的不願意，不可能2人都沒有明顯外傷。

竹院認為，女子若非親身經歷，恐無法在過了1年8個月後，仍能在法庭上具體證述案發經過，且林男自承2人沒有恩怨，女子沒必要誣衊他，因此認定林男犯行，依強制性交罪判他4年徒刑。

經林男上訴後，主動和女方進行和解並賠償，取得女方的原諒，高等法院認為林男具有悔意，應無再犯之虞，輕判林2年徒刑、緩刑5年，本案仍可上訴。