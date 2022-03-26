中部一名大學學生宿舍管理員，得知一名女大生小美家境較為困難，因此多次以每10分鐘給100元為由，找小美來按摩讓她賺房租費，但109年7月某日，他請來小美前往她房間按摩時，以示範按摩方式為由，趁機摸小美臀部與下體，並強行脫下小美衣褲進行指侵，小美不斷抗拒，卻遭管理員嘲諷，「說不要，但為何下面那麼濕」，事後小美立刻像助教告知並協助報警，法官依強制性交罪判管理員徒刑3年6月，仍可上訴。

根據判決書記載，女大生小美控訴，讀大學後就靠自己賺房租費，有一些經濟上的壓力，在發生之前，我曾經幫管理員按摩過肩膀有收取費用，109年7月某日，管理員傳訊息給她到一樓的房間聊天以及幫他按摩。

小美控訴，當天管理員自稱10分鐘會支付我新臺幣100元，因為過去有類似的經驗，所以我也沒有想太多。但當天卻以空調故障為由，帶她到另一個小房間內，並表示自己先示範按摩方式為由，要求小美坐在床緣先由她示範一遍。

接著管理員就從從腳踝、小腿、大腿、臀部循序按摩，之後管理員雙手開始不老實，從臀部開始往下體觸摸，然後試圖脫小美的運動短褲，即使小美有推他的手並且說「不要」，但仍無法抵擋男方力氣，導致褲子被完全脫下來，即使小美不斷地掙扎抗拒，但管理員卻說「妳說不要，但為何下面那麼濕」，隨後進行指侵。

小美不斷大聲尖叫後，管理員才停手，但還一度不還小美運動褲，甚至叫她留下來一起睡，雙方僵持後，小美才回房間，接了立刻向兩名助教助泣訴遭到侵犯，事後趕緊去驗傷提告。

管理員坦承當時與小美在房內，由小美坐在其對面的椅子上，將腳舉放在其腿上，並從腳踝往上循序按摩小腿、大腿至臀部，並將觸摸臀部及私處，但否認有何強制性交犯行。

法官審理後認為，小美下體有明顯傷痕，助教也證實案發後小美相當恐懼，還說「我不敢下去開門」、「那我之後還住同一個地方嗎？」，審理期間又否認犯行，令人髮指，對小美身體及心靈健全造成難以磨滅之傷害與陰影，所生危害甚鉅，復考量被告犯後否認犯行，未見反省與悔過，依強制性交罪判處徒刑3年6月，可上訴。