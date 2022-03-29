1名男Uber司機在臉書社團《爆怨公社》爆氣寫下，自己遇到1位傲嬌的女乘客，他抵達目的後女乘客遲到10分鐘，上車無視原PO禮貌問候，下車更重摔車門，讓原PO生氣地說：「這輩子就只載她這一次，如果再遇到，一定會在她上車前一秒棄單」，貼文一出，吸引不少網友留言：「服務業的辛酸」、「可以給客人負評嗎」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，他表示自己抵達女乘客要求的目的地等待至少10分鐘，也告訴對方車子右邊有捷運出口、左邊有全家。女乘客還傲嬌地堅持找不到車，要他往前開，令原PO心裡狂罵，都已經在路口了還要往前到哪，到底是不是路痴，女乘客上車後什麼都沒說，無視司機禮貌地問好，下車時連句道謝都沒有，還重摔車門，讓原PO爆怒表示，這輩子載她這一次，如果下次再遇到，一定會在女乘客上車前一秒棄單。

網友們看到貼文後紛紛留言：「服務業的辛酸」、「可以給客人負評嗎」、「這不是傲嬌，是奧客」、「也許不是路癡，單純就是爸媽沒教好」、「遇到這種有公主病的還甩我車門我理智線會斷掉，絕對臭罵她一頓」、「很多人連方向都搞不清楚」。

也有網友大讚原PO的耐心，「你好有耐心等10分鐘喔，之前幫我媽叫車，想說住家在巷子裡面讓司機有個方便，我們就到外面大馬路等就好，正當我媽在對面等綠燈過馬路時，看到車到了，然後等沒幾秒車就開走了，最後我的系統跳出棄單通知，超傻眼」。