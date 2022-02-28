在服務業工作會遇到各式各樣的人，進而也會在工作時遇到一些「奧客」，但面對這些客人的要求時，卻仍要笑臉迎人避免遭到投訴；近期有民眾在超商購物時，目睹一位客人向店員點一杯拿鐵，卻另外要求「不要咖啡因」，在店員提醒咖啡類產品都含有咖啡因後，對方竟嗆聲「這家怎麼那麼爛，不替消費者想」，讓在旁的民眾感到相當傻眼。

奧客稱店家不體諒客人，直接批評是爛店。(圖/截取自臉書社團「爆怨2公社」)

原PO在臉書社團「爆怨2公社」中發文說道，在28日至超商購物時，前方顧客點一杯熱拿鐵後，詢問是否含有咖啡因，店員當下也解釋該品項內含咖啡因，卻遭客人怒喊，「才剛大病初癒不能攝取咖啡因，如果又住院你賠得起嗎？」店員當下也尷尬的請客人考慮其他飲品，對方仍持續批評「這什麼服務態度」，並要求店員做出不含咖啡因的拿鐵。

店員當下苦笑拒絕，表示無法做出這樣的產品後，對方竟直接爆氣怒喊「這家怎麼那麼爛，做個沒有咖啡因的美式拿鐵很難嗎？」後方的網友也看不下去嗆「要買就買，不買就滾」，對方見狀就急忙道歉離開；貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「沒有咖啡因的拿鐵就是熱牛奶」、「標準的，柿子挑軟的吃」、「買個咖啡幾十塊是在自視甚高什麼。」

工作人員與顧客之間應該要互相體諒。(示意圖/取自達志影像)

服務業是份相當辛苦的工作，除了要面帶笑容服務客人外，還要解決客人各種疑難雜症，現今這種「以客為尊」的消費環境也養成不少消費者的壞習慣，工作人員與顧客之間還是要互相體諒才是最好喔！