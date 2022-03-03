高雄二度停電上演夜市辛酸人生 老闆摸黑請客人吃「燭光晚餐」 17:572022/03/03 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄光華夜市鱔魚麵店的老闆見客人上門，克難地在桌上放上蠟燭，讓客人屈就吃「燭光晚餐」。（石秀華攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前鎮區的光華夜市上演停電後小老百姓的辛酸夜市人生，有鱔魚麵店的老闆見客人上門，硬著頭皮摸黑炒菜。（石秀華攝） 高市光華夜市的鱔魚麵店老闆為了怕消費者摸黑吃麵，好心點上蠟燭提供亮光。（石秀華攝） 台電興達發電廠因開關廠設備故障導致全台大停電，其中高雄市部分區域下午2點以後陸續恢復供電，但下午4時40分，再度因供電不穩，多區傳出二度停電，各區民眾不斷傳出哀嚎聲；位於前鎮區的光華夜市上演停電後小老百姓的辛酸夜市人生，由於正值傍晚時分，電還沒來，有鱔魚麵店的老闆見客人上門，硬著頭皮摸黑炒菜，克難地在桌上放上蠟燭，讓客人屈就吃「燭光晚餐」。 全台大停電在野黨齊轟王美花下台 行政院：有人為疏失必追究 高雄多區再傳二度停電 連神明也遭殃 網友怒：快瘋了 #高雄 #夜市 #停電 #發電廠 #燭光晚餐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電行政院道歉 蘇貞昌指示經濟部儘速釐清肇因 11:292022/03/03 政治 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 10:102022/03/03 生活 不稀罕王美花的雞排！藍委怒喊：為停電負責下台 10:542022/03/03 政治 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 蔡政府執政已5次停電 鄉民怒罵：台灣已淪落後國家 11:062022/03/03 政治 全台大停電 竹縣消防局接獲4起電梯受困案 10:202022/03/03 社會 全台大停電 彰化縣逾11萬戶停電 1件電梯受困救援中 10:272022/03/03 社會 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 10:152022/03/03 社會 全台無預警停電 台電粉專遭出征 網看昨晚1貼文驚：先知 12:252022/03/03 生活 全台大停電「北市驚傳13起電梯受困」居民哀鴻遍野 09:562022/03/03 社會 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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