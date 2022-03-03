前鎮區的光華夜市上演停電後小老百姓的辛酸夜市人生，有鱔魚麵店的老闆見客人上門，硬著頭皮摸黑炒菜。（石秀華攝）

高市光華夜市的鱔魚麵店老闆為了怕消費者摸黑吃麵，好心點上蠟燭提供亮光。（石秀華攝）

台電興達發電廠因開關廠設備故障導致全台大停電，其中高雄市部分區域下午2點以後陸續恢復供電，但下午4時40分，再度因供電不穩，多區傳出二度停電，各區民眾不斷傳出哀嚎聲；位於前鎮區的光華夜市上演停電後小老百姓的辛酸夜市人生，由於正值傍晚時分，電還沒來，有鱔魚麵店的老闆見客人上門，硬著頭皮摸黑炒菜，克難地在桌上放上蠟燭，讓客人屈就吃「燭光晚餐」。