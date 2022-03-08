303大停電惹民怨 王美花鞠躬致歉

303全台大停電引發民怨，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭獲准，經濟部長王美花自請處分獲慰留。國民黨立委洪孟楷今於在立法院質詢時指出，全台去年5月停電時，王美花對外鞠躬致歉，今年卻雲淡風輕，對此，王美花今備詢時在議場鞠躬，表達最深歉意。

洪孟楷指出，有句話叫做「習慣成自然」，以後是否台灣全民要習慣隨時停電的問題？去年513大停電事故，王美花率官員對全國民眾90度鞠躬道歉，但這次僅坐著拿麥克風開記者會，看似雲淡風輕，是否未來停電會成為習慣，所以王美花也開始擺出無所謂態度。

經濟部長王美花就303大停電事件鞠躬致歉。圖／立法院議事直播

王美花表示，3月3日她急著處理復電問題，她當天即跟民眾表達歉意，而她今天也願意再次向國人鞠躬道歉，話一出叩後，便在備詢時鞠躬道歉。

洪孟楷質疑，去年513停電與今年303停電最能相比，同樣是跳電降載，而513停電後成立「穩定供電專案小組」，至今到現在開過幾次會，目前也找不到穩定供電專案小組會議紀錄；王美花說，穩定供電專案小組有開過很多次會，並做要求需要改善的事項。

洪孟楷表示，去年513停電，王美花說自己不在乎去留，今年303大停電卻說向蘇揆要自請處分，他問王美花是否向蘇貞昌請辭，或是有請辭被慰留。

王美花透露，她向蘇揆表達應負的責任，蘇希望她留下跟台電一起打拚，把後續工作做好；蘇貞昌也強調，「不是慰、也不是留」，他是責成、要求經濟部長把事情做好才是負責、才是有交代。