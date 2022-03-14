桃機停電第二航廈電纜疑似遭人破壞，桃機已報案，由航警局調查中。（翻攝影片）

桃園國際機場第二航廈於11日發生部分區域停電事件，當時備援發電機立刻自動啟動供電，維持重要設施正常運作，經緊急搶修及檢測後，於當晚8時42分恢復供電。在14日後續檢查設備時發現，當日停電事件疑為電纜遭人破壞，在現場天花板上還發現油壓剪，桃機公司已向航空警察局報案。（桃園機場記者聯誼會提供）

桃園機場第二航廈11日晚間部分區域突然停電，傳出疑似人為破壞造成。航警局證實，桃機報案後，在第二航廈發現電纜有被破壞痕跡，且現場發現油壓剪等破壞工具，正持續調查釐清是否人為蓄意破壞。

桃園國際機場第二航廈於11日發生部分區域停電事件，當時備援發電機立刻自動啟動供電，維持重要設施正常運作，經緊急搶修及檢測後，於當晚8時42分恢復供電。在14日後續檢查設備時發現，當日停電事件疑為電纜遭人破壞，在現場天花板上還發現油壓剪，桃機公司已向航空警察局報案。（桃園機場記者聯誼會提供）

桃機11日晚間7點半突然停電，包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2F美食街等，突然陷入一片漆黑。當時桃園機場指出，停電原因為主變電站D03迴路與備援迴路C01跳脫所致，研判可能是電纜故障，如今傳出可能並非單純故障，而是有人為破壞。

桃機11日晚間突然停電，傳出第二航廈電纜受損，現場發現油壓剪等破壞工具，疑似人為破壞。（翻攝畫面）

桃機11日晚間停電，第二航廈電纜有遭人為破壞痕跡，航警已獲報展開調查。（翻攝畫面）

據了解，桃機第二航廈11日部份區域停電時，初步檢測是供應北側電車系統（PMS）線路故障，桃場公司維護人員馬上進行線路全面分段檢查，其中一名維護人員14日於巡檢時，在第二航廈行李處理廠內，發現一處電纜遭人破壞，現場還遺留一把「油壓剪」。

對於日前可能是人為破壞電纜導致發生停電事件，桃機公司表示，當時停電初步檢測為供應北側電車系統（PMS）線路故障，在排除故障問題後，為避免相同問題再次發生，桃機公司也後續分段，將線路面詳細檢查，對於14日發現另有電纜遭人破壞情事，已經向航空警察局報案，基於偵查不公開原則，航空警察局也未透露相關訊息，桃機公司將全力配合後續司法調查，目前航警局刑警大隊已受理報案，調閱監視器並積極偵辦中。