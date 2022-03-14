桃園機場第二航廈11日晚間部分區域突然停電，傳出疑似人為破壞造成。航警局證實，桃機報案後，在第二航廈發現電纜有被破壞痕跡，且現場發現油壓剪等破壞工具，正持續調查釐清是否人為蓄意破壞。
桃機11日晚間7點半突然停電，包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2F美食街等，突然陷入一片漆黑。當時桃園機場指出，停電原因為主變電站D03迴路與備援迴路C01跳脫所致，研判可能是電纜故障，如今傳出可能並非單純故障，而是有人為破壞。
據了解，桃機第二航廈11日部份區域停電時，初步檢測是供應北側電車系統（PMS）線路故障，桃場公司維護人員馬上進行線路全面分段檢查，其中一名維護人員14日於巡檢時，在第二航廈行李處理廠內，發現一處電纜遭人破壞，現場還遺留一把「油壓剪」。
對於日前可能是人為破壞電纜導致發生停電事件，桃機公司表示，當時停電初步檢測為供應北側電車系統（PMS）線路故障，在排除故障問題後，為避免相同問題再次發生，桃機公司也後續分段，將線路面詳細檢查，對於14日發現另有電纜遭人破壞情事，已經向航空警察局報案，基於偵查不公開原則，航空警察局也未透露相關訊息，桃機公司將全力配合後續司法調查，目前航警局刑警大隊已受理報案，調閱監視器並積極偵辦中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。