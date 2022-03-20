松湖超高壓變電所未興建，憂心台北東區松港湖瀕臨超載，恐引發大停電危機，傳台電研擬備案應對，評估在南港北儲中心都更案處，興建臨時變電站，但土地、地目變更需台北市府支持，台北市長柯文哲20日到台中市出席活動時不受訪，市府對此回應表示，要了解該計畫內容後再做研議，重點仍須與在地民眾妥善溝通。

據了解，松湖超高壓興建未有進展，台北市東區停電危機壓力重重，台電近期研擬預備方案，可能以南港「北部儲運中心都更案」現址，規畫興建臨時變電站，預計能安置兩台16萬1千伏特的變壓器，但因應可能空間不足，希望台北市府能借地。

柯文哲今日到台中市出席東海大學EMBA研聯會長交接、「智慧城市與智能化產業發展」論壇時，行程活動後皆不受訪。

台北市府副發言人魏文元表示，市府都發局對此已作出回應，目前還不了解該基地有此計畫，至目前為止台電也未與都發局相關單位聯繫，要了解計畫內容後再做研議，重點仍須與在地民眾妥善溝通。

台北市政府產業局表示，並未接獲台電告知或徵詢欲將研議於南港「北部儲運中心都更案」現址，興建一座161KV的臨時變電站情事；依據台電對外所提第臨時變電站替代方案，該替代地點更靠近既有社區，台電應需要與在地居民妥善溝通。

市府指出，今年1月18日里長與台北市長柯文哲座談會，合成里巫里長有提案，要求將目前位於該里緊臨替代地點的玉成變電所透過都市計畫變更，另往南港車站往東移置，因變電所位置離當地社區僅50公尺不到。

此外，針對媒體報導台電回饋市府土地，台北市府表示，「該基地都更處已在興建社宅」。