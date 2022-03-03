一名在市場擺攤的女網友表示，最近有個客人來買菜，挑挑選選了老半天，最後只拿了3顆小洋蔥要結帳，最後的價格是36元，結果對方竟開始殺價，甚至嗆說如果今天不讓他便宜1塊錢，他以後就都不來了。讓原PO聽了火冒三丈，送走客人以後忍不住抱怨說「連一塊錢的人格都沒有，以後都不來也沒關係」。

一名女網友日前在臉書社團《爆怨公社》發文表示，有個客人來買菜，幾乎把攤上所有蔬菜的價格都問過一遍，但最後卻只拿了3顆小洋蔥，總共要36元。其實買很少沒問題，但扯的是，這位奧客竟然開始討價還價說「36元就算35元就好了！」

女網友指出，他聽到殺價以後，好聲好氣的回說「現在成本很貴，而且很多食材都缺貨，所以沒有辦法比較便宜！」結果對方聽完竟然說，市場都是做奇摩子（台語：心情）的，如果今天你們多收我這1塊錢，我就不會成為你們的主要客戶。」

女網友雖然很傻眼，但還是客氣地向客人解釋，現在東西是真的貴，而且又快要漲假了，真的沒辦法再算更便宜了，客人可以再考慮看看。而對方見她不鬆口竟嗆說「反正你收了我這1塊錢，我就是不會再來了！」

事後，女網友回想起來都氣得牙癢癢地說「真的千萬不要再來欸！以為自己買很多菜嗎？什麼成為主顧客，是想笑掉誰的大牙？」而且她在這擺攤10多年，都沒看過這位客人來買菜，而且她的老顧客根本不會這樣囉嗦。

女網友坦言，如果這位奧客最開始的時候，直接告訴她說「我零錢不夠，少一塊可以嘛？」她反而還會覺得沒關係，但一開始就傲慢地說什麼不給少1元，就只會買這一次這種話，真的以後都不來也沒關係，真的是連一塊錢的人格都沒有，超想翻白眼。