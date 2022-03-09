台灣醫療工會聯合會今天到嘉義市政府抗議，理事長趙麟宇送陳情書，市府社會處長林家緯代表收下。（廖素慧攝）

嘉義市政府社會處長林家緯出示勞動部函文說明相關法令。（廖素慧攝）

全台11個職種及縣市工會成立「台灣醫療工會聯合會」，9日到嘉義市政府抗議申請登記遭刁難，市政府社會處長林家緯代表受理陳情，並表示，依工會法施行細則、勞動部函釋，請台醫聯標註「嘉義市」，才能辨識組織的區域管轄歸屬。

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇表示，台灣醫療工會聯合會去年12月11日成立，成員包括3個職種及各縣市共11個工會，向嘉義市政府登記卻屢受以曲解法令的方式刁難，因而集結各工會來市府抗議。

趙麟宇指出，由於聯合會沒有超過11個縣市，無法在中央登記，要以區域聯合組織方式向縣市政府登記，因而選擇在嘉義市登記，但市政府卻要求在「台灣醫療工會聯合會」的前面或在後面括號加上「嘉義市」，意即要用「嘉義市台灣醫療聯合工會」或「台灣醫療聯合工會（嘉義市）」才能登記立案，至今拖延3個月未核發登記證書。

趙麟宇指出，但法令未規定在地方登記要加註縣市政府名稱，且大法官釋字第479號已有相關解釋，保障人民自由結社的權利。

林家緯表示，勞動部111年1月24日勞動關1字第1110135192號函釋，「工會法第8條第1項規定，工會得依需要籌組聯合組織；其名稱、層級、區域及屬性，應於聯合組織章程中定之；還有工會法施行細則第6條第3項規定「產業工會、職業工會與工會聯合組織名稱，除本法另有規定外，應標明組織區域及屬性。

林家緯表示，市府一切依法行政，並未刁難人民自由結社的權益，台灣醫療工會聯合會也可依法提出行政訴願。