清水警分局4日舉辦慶祝活動，特地請來型男警察表演手沖咖啡。（警方提供）

清水警分局提前於4日舉辦慶祝活動，慰勞辛苦工作的員警。（警方提供）

大雅警分局提前於4日舉辦慶祝活動，慰勞辛苦工作的員警。（警方提供）

3月8日婦女節將屆，台中市清水警分局提前於4日舉辦慶祝活動，特地請來巡佐童榮智等型男警察表演手沖咖啡，為女警進行現點現沖服務，男警也分享沖煮心得，歡笑聲此起彼落，讓女警歡度另類的佳節。

清水警分局為慶祝婦女節，提前於今日在分局禮堂舉辦慶祝活動，邀請清水警友辦事處主任鄭開文與仁心聯合醫療體系總院長(也是前清水警友辦事處主任)莊鶴麟伉儷出席同歡。

台中市崇德仁心堂中醫診所院長林玉唐蒞臨，分享中醫健康養生之道，讓平時工作繁忙、日夜顛倒女警們，能懂得好好保養照顧自己。仁心聯合醫療體系總院長莊鶴麟也贈送精油等養生禮品，慰勉分局同仁平時對轄區治安、交通的安全維護。

特別的是，還請來型男警察童榮智巡佐及員警表演手沖咖啡，每位女姓同仁也可以點喜好的口味，由男警沖煮個人專屬口味的咖啡予以品嚐，對於這精心安排，女警開心直呼「哇，有男警服務吔！咖啡好喝喔！」馬上拿起手機拍下難得的畫面。

清水分局長游永中與型男警察們一起手沖熱咖啡，與女性同仁們面對面座談，除了鼓勵大家要突破性別框架，勇於展現自我之外，更表示會成為同仁的後盾，與大家一起面對挑戰。

另外，大雅警分局為表達對女性員工慰勉及關懷之意，讓忙於公務的女性員工在溫馨及愉悅氣氛中享用美食、甜點，今日上午特別舉行婦女節慶祝活動，邀請大雅警友辦事處主任張光男伉儷與會歡慶，並由分局長賈立民致贈玫瑰花及精美伴手禮給女性員工，藉此活動宣揚性別平等及營造友善職場環境的觀念，祝福所有女性同仁都能平安、健康、幸福。