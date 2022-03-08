今天是38婦女節，高雄市長陳其邁出席社會局舉辦的婦女節活動，現場致贈花束給醫護女力代表，感謝她們在防疫工作的辛苦投入，不論是醫療、社福、社工等人力，都做了許多貢獻，因此在這屬於婦女的特別日子，他代表市府感謝所有女性醫護防疫同仁，並祝大家婦女節快樂。

陳其邁說，不管在婦權會的運作，在女性一級、二級首長的運用，或者是在婦女政策的照顧，他都希望能達到性平的目標，因此他上任後，相當重視婦女權益，市府一級首長比例超過3成以上，是六都最高，女性主管任用就將近5成。

此外，新住民會館、北分館的陸續成立，也讓市政府作為新住民的「後頭厝」，都是在推動多元族群的婦女與性別平權；「妳的時代，我來挺」是高市府對性別平權的宣示努力，願意讓每一位婦女朋友生活或逐夢更無後顧之憂。

陳其邁指出，台灣不論在婦權保障或是性平法案，相對來而言進展非常快，雖有不同的價值看法，但彼此包容、彼此尊重，對於新住民及婦女朋友也日益重視，在民主化的過程一步一步讓台灣邁向人權立國。

另外，照顧原住民長者的高雄市前鎮區的集愛文化健康站，特別選在38婦女節，由阿美族長者歌舞聲中溫馨揭牌，高雄市政府原民會主委阿布斯現場送每位長者「幸福橘」及花朵，祝賀每一位長者幸福平安、大吉大利，以及得到身心靈完善的照顧，同時也在這屬於女性同胞的日子，祝福天下所有的媽媽們38婦女節快樂！