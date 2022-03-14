蔡英文總統今天出席駐台使節慶祝婦女節午宴時指出，臺灣積極和理念相近國家建立合作機制，努力實現性別平等，舉辦「臺灣性別平等週」系列活動正說明臺灣推動婦女賦權的進展。她期盼未來能共同實現一個沒有歧視的世界，也期待能與理念相近的夥伴有更緊密的合作，以促進性別平等。

今天的午宴包括聖克里斯多福及尼維斯駐臺大使哈菁絲、澳洲辦事處代表露珍怡、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅、馬紹爾大使艾芮瓊、宏都拉斯大使寶蒂絲妲等人都出席。

蔡英文在午宴致詞表示，因為大家的勇氣和努力，以及國際社會夥伴支持，臺灣已成為促進性別平等和婦女賦權的領導者，在亞洲排名第一，全球排名第六。

她很自豪看到愈來愈多女性，無論在政府、民間社會或商業界等各領域，突破藩籬，扮演關鍵角色。在臺灣、我們的區域，甚至全世界仍有進步的空間，以及待克服的阻礙。她認為，在透過參與及合作以實現目標之際，更應繼續相互學習。

臺灣近年積極和澳洲、美國及日本等理念相近的國家建立合作機制，蔡英文列舉，像是「APEC 婦女與經濟子基金」、「婦女倍速計畫」，努力實現性別平等。這幾年來，臺灣也透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與美國、日本及澳洲等國就婦女賦權召開多次國際研討會。

她提到，我們不但汲取他國經驗，也非常樂意與國際社會分享經驗。「臺灣性別平等週」系列活動，正是說明我們推動婦女賦權的進展，並讓大家知道婦女賦權和氣候正義、永續發展及其他共同優先要務的重要平台。

蔡英文認為，在這個充滿挑戰的時代，女性仍然以特有的勇氣和韌性啟發人們，在逆境中所獲得的成就也證明了打破性別規範的可能性。她鼓勵大家支持「打破偏見」活動，「我們可以共同實現一個沒有歧視的世界，在這個世界上，決定一個人機會和道路的是能力和素養，而不是性別」。並感謝所有理念相近的夥伴對臺灣致力促進性別平等的支持，也期待未來更緊密的合作。