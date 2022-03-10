在高雄的波蘭記者Tomasz Śniedziewski日前在推特上PO出2段影片，只見連續4輛機車習以為常地騎上人行道，另有騎士通過時因高低差偏移晃了一下。高雄巿長陳其邁10日受訪回應，人行道嚴禁機車通行，已請警察局嚴格執法。

陳其邁表示，人行道本來就是行人專屬通道、嚴禁機車通行，已請警察局嚴格執法，尤其影片他也看到了，騎這麼快實在不應該，他已跟警察局講，務必要嚴格執行交通相關執法，禁止機車在人行道騎車。

他強調，一定要嚴加取締，保障行人安全，尤其人行道也有很多身障朋友在使用，以影片上騎車那麼快的速度，這是非常危險，很不應該。

Tomasz Śniedziewski在推文上說，他不喜歡用推特來抱怨，但是機車在高雄人行道上飆速是相當嚴重的錯誤，希望高雄巿政府能夠注意，而且解決。

他另提到，這種情況在高雄到處都在發生，讓他覺得這裡的每個人都認為這是正常的。他還透露，自己曾在人行道上行走時被喇叭，甚至有騎士在後面大聲催油門，以迫使他要讓路。