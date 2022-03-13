（立法委員陳以信提供）

（立法委員陳以信提供）

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立法委員陳以信今（13）日表示，為爭取國民黨台南市長提名，他近日持續勤跑台南各區舉辦基層里民座談，聽到許多對台南市府施政不力的抱怨。但聽到最多是老人健保費補助，質疑台南是六都之一，為何其他五都就能大幅全額補助老人健保費，就只有台南沒辦法？陳以信呼籲黃偉哲市長對於長者市民別小氣，應立即規劃市府財政擴大全額補助，別讓台南長者有輸給其他五都長者的相對剝奪感。

陳以信表示，他近日持續走訪基層拜會地方人士，並與各地里民暢談市政願景，本週接連走訪南區、東區、永康、麻豆、佳里、白河、玉井等地區。他指出，座談時里民提出許多市政問題，諸如市區交通堵塞嚴重，道路拓寬工程進度緩慢，部分里內設施規劃不足，最近多次大停電造成家戶損失，連黃偉哲市長常叫不出人名也有人抱怨。但抱怨最普遍是，其他五都65歲以上長者健保費大多能全額補助，為何台南市沒有？紛紛質疑台南市府錢都花到哪裡去？

陳以信說明，目前六都的老人健保費補助，除台南市以外其他五都，多設有大幅全額補助。如台北市、桃園市、台中市、高雄市，針對所得稅率未達20%的年滿65歲長者或年滿55歲原住民，每人每月健保費至多補助826元。新北市65歲以上長者也分年齡層，分別補助每人每年健保費從3,324元到兩萬元。但台南從今年度起，才針對所得稅率12%以下年滿65歲長者，加發健保福利金每年1,000元。

陳以信批評，當年賴清德當市長時，堅持不肯補助老人健保費，很多市民至今不諒解。現在黃市長雖改變政策但手筆仍嫌小氣，台南的長者健保補助仍輸其他五都太多，對台南長者普遍造成相對剝奪感。他質疑黃市長，財政壓力六都市政府都有，為何其他五都做得到，但台南卻做不到？如果民進黨的台南市長一直做不到，那就換國民黨的台南市長來做做看！