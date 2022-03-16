針對303全台大停電，立法委員陳以信今（16）日表示，本次停電以台南永康地區民眾最悲情，六天內停電五次損失很大，台電目前提出補償機制，遠不及民眾實際損失。他以國外電廠停電的賠償機制為例，要求行政院責成經濟部及台電，立即研擬賠償機制，並回溯賠償303全台五百多萬停電戶。他也呼籲台南市長黃偉哲共同要求台電訂定機制賠償市民損失，確實維護台南市民權益。

陳以信表示，303大停電當時，他人就在台南永康。這次永康地區六天內停電五次，許多店家無法做生意。停電長達十幾小時，冰箱很多東西都壞掉，許多家庭被迫丟掉幾百塊、甚至上千元的牛奶或生鮮食品，家庭或工廠都損失很多。但經濟部只提出補償方案，工業與家庭用電打九五折，超過六小時打九折，如果以一千元電費來計算，每戶才賠50到100元，這種補償根本於事無補，遠不能彌補民眾實際損失。

陳以信進一步提出國外電廠停電的賠償機制作參考，以英國民間AA電力公司為例，其賠償機制以停電規模為基準。如是五千戶家庭以上的大規模停電，每戶立刻賠償75英鎊（折合台幣三千元），如果繼續停下去，每12小時加35英鎊（折合台幣一千四百元），最多賠到每戶三百英鎊（折合台幣一萬二千元）。他表示，穩定供電是台電的責任，一旦停電就該賠償，這才是負責態度，也是最基本商品責任。

陳以信最後要求行政院應責成經濟部與台電，立即研擬停電賠償機制，他肯定台南市長黃偉哲也提出賠償訴求，陳以信請黃市長共同督促政府，立即訂定停電賠償機制，並回溯自本次303全國五百多萬停電戶發放，如此才能維護全體國人與台南市民權益。