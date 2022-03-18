針對台南歸仁陸軍航特部造成噪音、限建、安全等問題，立法委員陳以信今（18）日呼籲台南市長黃偉哲共同要求國防部研議搬遷，以呼應當地民眾心聲並解決數十年沈痾問題。

陳以信表示，他昨日在外委會質詢國防部副部長柏鴻輝，就位於台南歸仁地區的陸軍航特部，長年造成當地噪音及限建問題，現在更影響高鐵特區安全與發展。他要求國防部研議航特部搬遷可行性。柏鴻輝認為搬遷機場的條件限制因素多，但允諾國防部會對航特部遷建可能進行研議。

陳以信說明，台南歸仁是他的故鄉，航特部地點最早是日據時代規劃做飛行場，二戰時美軍轟炸台南機場，日軍就以歸仁飛行場作為替代機場，國民政府來台後沿用至今，目前用做陸軍航特部訓練直升機駕駛員的基地。

陳以信指出，今年一月他以國防召委身分前往航特部考察，了解該部每日進行約七十架次直升機訓練，從訓練型到最新型阿帕契直升機都有。當地衍伸出兩個問題，其一是噪音問題，為補償當地民眾，之前送電風扇加氣密窗，現是每年幾百塊噪音補助，但事實上於事無補。其二是因為直升機訓練安全，當地有相當大區域限高、限建，建物高度須低於23公尺，而對地方發展造成阻礙。

尤其陳以信強調，現在台南高鐵站就在歸仁，歸仁現有中研院南部院區、工研院科研中心、會展中心、三井購物百貨、智慧綠能城等重要場所，在航特部的直升機訓練空域下方，全是人潮聚集之處，特別是下方還有高鐵路線經過，如果出事不堪設想，衍伸出嚴重安全問題。陳以信認為航特部繼續放在歸仁並不適合，他要求國防部就航特部遷建進行評估，他並呼籲黃偉哲市長重視此問題，為台南高鐵特區發展與安全作出更好規劃。