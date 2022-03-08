民進黨立委范雲今偕12女綠委召開國際三八婦女節「三大挑戰、八個法案，支持女性實現自我」記者會，揭示現今台灣女性，最需要突破的三大挑戰，以及目前立法院審議中，相對應的八個法案，訴求共同努力推動女性權益。

記者會上，20幾位女性立委及婦團代表，手持紫黃白三色花束，分別象徵面對「防治性別暴力」、「平衡照顧與工作」以及「對抗婚育困境」三大挑戰的決心，同黨立委吳玉琴、吳思瑤、林楚茵、林靜儀、伍麗華、高嘉瑜、湯蕙禎、管碧玲、賴品妤、賴惠員、羅美玲與蘇巧慧等人也都出席。

范雲指出，去年立法院通過《跟蹤騷擾防治法》，保障人生安全又往前一步；也通過《性別工作平等法》，讓配偶雙方更平等，在產前都有實質七天的產檢及陪產檢假可以請，但實際上，現今不分年齡、城鄉、身心狀況的台灣女性，仍然面臨三大挑戰、八個法案要突破。

她說，第一個挑戰「防治性別暴力」，台灣需要更完善的法制，對抗「未經同意散佈性私密影像」、deepfake等新型態犯罪；也需要修法來處理舊有的問題，包括目前無法可管的非同居親密關係暴力、員工面對老闆職場性騷擾仍有「球員兼裁判」的缺漏、以及性騷被害人身心承受極大壓力，卻仍沒有法定社工服務等困境。

范雲表示，第二個挑戰是「平衡照顧與工作」，台灣的職場需要更友善，才能讓負擔照顧的女性不再蠟燭兩頭燒，真正享有在職場自我實現的機會。范雲舉例，首當其衝的，就是現有七天家庭照顧假應比照公務員有薪資補貼。

她提及，第三個挑戰「對抗婚育困境」，修法化解女性在婚姻、生育遭遇的不平等是當務之急。包括離婚的女性應該獲得確實的婚姻補償、想懷孕或不想懷孕的女性都能夠對自己的身體有完全的決定權、女同志家庭的生育需求，讓女性享有真正的自由。

范雲強調，這三大挑戰對應的八個法案，在立法院早有討論，有些已經在委員會等待審查，有些則正在等待行政院提出對案，自己絕對會在立法院持續為女性發聲，也呼籲行政院應盡快補上不足之處、提出符合女性需求的法案，支持女性實現自我，將是送給所有女性最好的婦女節禮物。