俄烏戰爭進入第17天，目前依然僵持不下，國際對俄羅斯制裁也越來越重，台大學生會11日晚間在校園內發起聲援烏克蘭演講活動，呼籲台灣加強制裁力道，更要求增強國防量能，但鄉民們不領情，反砰「說好的黨政軍退出校園呢」、「果然是職業學生，演都不演了」。

台大學生會在傅鐘前舉辦聲援烏克蘭演講，還請到包括女權鬥士民進黨立委范雲在內的多名教授上台演講。學生會批評俄羅斯用打擊納粹、維護和平理由正當化侵略型為，還攻擊民宅、學校和醫院等設施，違反國際人道法，要求政府與各大企業加強制裁俄羅斯力道，更呼籲台灣檢討現行國防、兵役政策，推動全民國防，提升防衛自主能量，對抗中共對台威脅。

消息傳至PTT後，鄉民們不領情，反嗆「下一世代的九萬培育中」、「職業學生」、「黨政軍退出校園 笑死」、「又是哪個想領九萬了」、「現在直接不演 跟政黨掛勾了」、「又讓我想起了自掐哥」、「烏克蘭給你管道參戰了，連報名都不願意嗎」、「記得畢業之後立刻去當兵哦」、「先要求電力穩定吧」、「這些人之後真的會去服役嗎」、「幾年後這些人很快就會出現在某黨裡面了」。

也有台大學生與校友看不下去，在學生會臉書質疑：「一個連辦事處、代表處都不讓設立的地方是要撐個鬼？選舉快到開始動起來了？」、「我支持烏克蘭啦，但可不可以先關心校內消失的杜鵑花節」、「這跟前朝辦徵文比賽有何不同，不如去報名烏克蘭自願軍」、「真不知道學生會憑什麼辦這種全校性的意識形態活動，請問聲援伊拉克的活動在哪」、「不知所云」。