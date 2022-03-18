《每日郵報》報導，一名美國防部的高級官員稱，如果烏克蘭軍隊持續擊退俄羅斯，那普丁就越可能要動用核武器。美國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）在周四發布一份多達67頁的報告中表達了對普丁動用核武器的擔憂。

這份嚴峻的評估報告是在拜登確定要跟中國國家主席習近平通話後的24小時內發布的，其中表示他們擔心普丁會將核彈扔在基輔。報告中說明，俄軍的地面部隊持續受挫，普丁除了利用空中轟炸來轉移焦點之外，也可能想利用核武器來製造震懾效果，並展現實力給國內外群眾看。

報告中還指出，普丁正在研發一種可以躲過西方飛彈攔截的飛彈，用以對西方國家造成「不可承受」的傷害。貝里爾說明，雖然俄羅斯在烏克蘭的目標一直被阻止，但他們認為美國是一個不斷衰落的國家，這可能促使俄羅斯除了在烏克蘭的行動之外，也會在與西方的對抗中採取更廣泛的侵略性舉動。

而目前目標受挫，莫斯科似乎還是執意進軍，使用更多致命性武器，直到烏克蘭政府願意答應俄羅斯的條件。