3月8日是國際婦女節，是專屬女性的特別日子，為感謝女性同仁於工作崗位無私付出，往往必須同時兼顧家庭與工作而犧牲奉獻，新北市政府警察局蘆洲分局分局長張國哲於本(8)日上午親自到分局各內外勤單位，贈送金沙巧克力，慰勞平日辛苦工作女警，並祝福每位女警婦女節快樂，永遠健康、美麗與自信！

分局長張國哲表示，邇來女性在警察職場上表現亮眼，無論內勤或外勤，絲毫不輸給男警，女警細心、貼心與溫柔，對被害人有安撫作用，特別是碰上婦幼及家暴案件，女警除擔任執法者的角色，更必須扮演呵護者，讓被害人有安全感與信任感。

張國哲說，女性同仁以溫暖體貼的力量，柔化原本剛強嚴肅的警察機關，讓警察形象更為親民溫和，是警察團隊不可或缺的軟性力量，在專屬女性的節日，親自贈送分局女性同仁小禮物，代表對於女性同仁的敬意及同仁平日辛勞的感謝，同時也期勉所有男性同仁能夠體恤女性的辛勞，共同營造健康的人生及美滿的家庭。