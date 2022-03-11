台北市消防局11日在士林區中山北路五段劍潭分隊，舉行劍潭分隊大樓落成啟用典禮，由市長柯文哲親自出席主持。新落成的劍潭分隊大樓，共取得8項綠建築指標、綠建築鑽石級標章及智慧建築合格級標章，展現新一代的消防隊建築並建構完善的救災設施，除提供消防隊員安全舒適的辦公空間外，更附建職務宿舍，讓來自各地的消防人員能安心於工作，更專注於保護民眾生命財產安全。

消防局表示，劍潭分隊位於士林區，轄內計有16個里，包含士林夜市商圈與士林官邸等重要地標，為消防局勤務繁重據點之一，原劍潭分隊為地上1層、屋齡達40年以上的老舊建物，廳舍老舊且設施簡陋，為改善駐地設施環境，提升同仁生活品質，強化整體救災能量，於原址規劃重建，如今啟用將使得士林區救災、救護及為民服務更加完備。

落成啟用後的劍潭分隊為地下2層、地上10層的鋼筋混凝土構造建築物，除大幅改善辦公廳舍環境，並因應當地地區救災特性及需求，設計符合現代化消防分隊，同時規畫19戶職務宿舍，讓辛勞的消防外勤弟兄得以兼顧家庭，無後顧之憂。