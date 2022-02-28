面對感情，有些男人偏愛小家碧玉、溫柔愛撒嬌的女性，但也有人對於性格高冷的妹子毫無抵抗力。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男，內心有一股強大的征服慾望，越是得不到的，越心生嚮往。

▍雙魚座

雙魚座個性多愁善感又帶點自卑，因此對於性格獨立的另一半會不自覺的產生依賴感，並且透過對方的肯定增進自信，而高冷型的對象因為獨立自主、沒太多社交圈，往往能夠帶給雙魚座滿滿的安全感。戀愛中的雙魚座就像個小跟屁蟲一樣，生活大小事都會先諮詢對方意見。

▍獅子座

獅子座天生的狩獵本能，驅使他們去征服不可能，尤其是性格高冷的女性，骨子裡都有一份傲氣，這份傲氣足以吸引到獅子男的注意。再者，傲嬌的獅子座非常容易對高冷的女性產生心裡共鳴，越是有挑戰性的，他們心中就越嚮往。

▍處女座

處女座有潔癖，感情上同樣如此，他們不允許自己的愛情出現不完美，而處女座認為，性格高冷的女性看上去不屑於世俗，非常具有純潔氣質，因此被處女座視為女神般的存在。至於那些主動示好的女性，處女男反倒興致缺缺。