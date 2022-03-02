星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、天蠍座、處女座最擅長揣摩人心，他們觀察力很強，總能精準洞悉人性，一眼看穿真相。

▍1.巨蟹座

巨蟹座有很強的同理心，他們心思細膩，對周遭人的變化非常敏感，只要跟平時有些不同，就會立刻被他們察覺，而且往往能準確的判斷出對方的狀況，並給予相應的安慰或建議，幫對方分擔壓力或煩惱。巨蟹座擅長照顧他人的情緒，同時也很渴望旁人能關心自己，唯有如此才有被肯定的感覺，周遭的人受到他們的照顧後，也會不自覺的關心巨蟹座，讓他們更有動力去幫助他人。

▍2.天蠍座

天蠍座有很強的防備心，隨時都在提防周遭的人，他們把心力放在自己在乎的事情上，可能是愛情、事業或其他方面，為了達成目的，他們常常會揣測旁人的想法，接著預先想好對策，盡量不要暴露弱點，保護自己不受到傷害。天蠍座很難相信一個人，隨時保持戒心，他們觀察力很強，總能精準猜到對方的想法，因此很少有人能打倒天蠍座。

▍3.處女座

處女座是完美主義者，凡事要求做到最好，為了達到自己心目中的標準，他們會發揮細心的特長，揣摩大家的想法，他們不一定是為了自己，通常是為了在乎的人或事，只要他認為值得，就會仔細觀察然後盡力付出。處女座費心思揣摩人心往往是為了讓事情發展更順利，也因為如此，讓他們獲得很多人的支持，大家更願意與他們來往。