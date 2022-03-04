俗話說「計畫趕不上變化」，人類難以預料未來會發生什麼事，因此許多人喜歡算命，就是希望可以偷窺自己未來的運勢。日本網站「愛カツ」最近以星座進行占卜，分享5個未來將遇到重大變化的星座，有人可能會遇到升遷機會，有的則是有望在今年被求婚。

第五名、摩羯座

摩羯座今年的工作效率大提升，完成許多艱難的任務，在工作裡獲得認可，無論上司還是下屬，都對摩羯座的能力讚譽有加，靠著實力不斷往上爬，因此之後有機會升遷，成為公司裡重要的角色。

第四名、巨蟹座

巨蟹座先前付出的努力都將迎來收穫，甚至達到他們預期的結果，他們其實有能力獲得更好的機會，但礙於巨蟹座不喜歡做出改變的個性，導致他們總是無法做出突破，若能勇敢踏出第一步，將會有很不一樣的未來發展。

第三名、水瓶座

水瓶座將會遇到新的挑戰，這也將成為他們改變的契機，靠著獨一無二的技術或有創意的想法，將他們的事業推向前所未有的高度，有機會在新公司或新項目中大展身手，不僅如此，他們在投資理財上，還有機會大撈一筆。

第二名、牡羊座

牡羊座無時無刻都充滿活力，而且對待事情的積極度高，這種做事態度使他們在工作上，有非常大的升職空間，特別是從事業務性質者，有望達到登峰造極的地步，可以藉由此機會，積累實力與財富，或是投資房產，未來不用擔心吃穿。

第一名、雙魚座

若是有結婚打算的雙魚座，今年將會有被求婚的機會，就算單身的人，也有機會遇到條件佳的夢幻對象，而且對方還會以結婚為前提告白，感情發展順利，有望今年脫單，命運將徹底改變。