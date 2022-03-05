人與人的相處不免會產生爭執，爭吵後，有些人覺得過去就過去了；但有些人卻放不下這段過往的爭吵，對於對方踩到他們的地雷這件事感到相當厭惡，不論你之後再怎麼去求和，對方依舊不理不睬，下面我們整理出「狠起來六親不認」的3星座，來看看哪些星座的地雷是對不能碰的！

▍TOP 3 天蠍座

天蠍性格鮮明 (圖/觸MII自製)

天蠍座的性格不用多說吧！本身就是敢愛敢恨，若你今天做出對他不忠，或是不利於他的各種行為，他就會認定你是會傷害他的那個，不論你事後怎麼解釋，他絕不可能原諒，因為對他們來說，要敞開自己的真心很困難，好不容易遇到一個能交心的人，卻背叛他，那麼你們倆肯定是日後都不會再有交集了。

▍TOP 2牡羊座

牡羊性格火爆 (圖/觸MII自製)

牡羊座的性格火爆，對於任何事情都有自己獨到的見解，也喜歡發表自己的想法，一旦發現對方不那麼講理時，他就會忍不住回嗆對方，氣勢強大的他們，不論是誰都惹不起，但牡羊三觀其實很正確，不論他們說話有多難聽，都是苦口婆心啊！

▍TOP 1射手座

射手地雷多多 (圖/觸MII自製)

射手座榮登第一實在是太意外！平時人緣超好的他們什麼玩笑都可以開，但其實射手地雷很多，一不小心踩到了，他們便直接大發雷霆，沒再跟你客氣的，雖然脾氣來的快去得也快，但一旦你讓他不開心了，之後你們的關係就不可能再更進一步了，是個狠起來六親不認的星座啊！

以上3個惹不起的星座你也有共鳴嗎？畢竟星座只是參考，不論和你發生爭執的人是否在榜上，建議還是要好好溝通，解開心結才是最重要的啊！