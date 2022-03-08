大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓團「酷龍」具俊曄：將來台蜜月

女星大S與韓星具俊曄今宣布結婚，大S一通電話就接受了具俊曄的求婚，男方也將以伴侶的身份來台度蜜月，消息一出讓網友們震驚，開始討論大S閃再婚是不是在賭氣，但有人點出大S閃婚的關鍵應該是因為「真愛」，「現在算圓夢了吧」。

大S與汪小菲（後改名汪少菲），10年前閃婚，在去年11月宣布離婚，如今過去3個多月，汪小菲與大陸女星張穎穎傳緋聞，更傳出已經送戒指套牢女方，但大S手腳更快，今天閃電宣布與20年前的前男友具俊曄結婚，且兩人連面都沒見過，只靠電話視訊聯絡感情就決定結婚，再婚速度之快讓外界驚訝不已，有網友在PTT發文，好奇大家覺得大S是不是賭氣？「看起來很像欸，雖然之前有交往過，不過都那麼久了，電話講一講就決定結婚太扯了吧？」

對此，有網友認為大S應該不是在賭氣，而是認定對方是真愛所以閃婚，「是真愛吧，不是真愛一堆都不想結了」、「反正女方45歲、男方52歲了，有錢有閒多個伴有何不可」、「說真的人到一定年紀後只是想要老來伴，聊得來相處得來就是適合的人了」、「光頭是真愛，大陸仔只是愛錢」、「不過大S年輕時就很迷戀酷龍，她是被迷戀的人拋棄，現在算圓夢了吧」、「越嫁越帥，祝福」。

但有人認為大S是在賭氣，「每次都閃婚，反而交往久的都不會結婚，希望歐巴能對她好，別再離婚了」；還有人說「嫁汪才是賭氣吧，之前的才是她的菜」、「賭氣的是酷龍吧，肯定沒仔細想過」。