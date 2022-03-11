27歲因演出網路劇《上癮》走紅的大陸男星許魏洲，讓不少網友把他將另一男主角黃景瑜封為「瑜洲CP」，昨(10日)許魏洲卻閃電曬出結婚證，宣布領證成為人夫，也終結了BL天菜的封號，但因許魏洲打死不提新婚妻身分，更讓外界好奇。昨則有網友發現許魏洲疑似被好友衝康，在網上曬出他太太的正面照道賀，據知許魏洲的太太不僅是他高中學姐，交往4年，外型也相當甜美俏麗。

許魏洲2015年便出道，後來演出講述BL劇情的《上癮》紅遍全亞洲，吸引了一堆男粉絲和女粉絲追捧，並得到第16屆音樂風雲榜「最受歡迎網劇偶像」殊榮，2016年他到韓國與泰國舉行巡演，成為首位在韓國、泰國舉行售票演唱會的歌手，2018年他還曾來台宣傳新專輯，當時引起一陣旋風。

許魏洲新婚妻子曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

昨許魏洲閃電拋出喜訊，宣布結束黃金單身漢身分，他挑了象徵「一生一世」的13時14分，曬出和太太一人一手結婚證在天空下的照片，並寫下：「人生有幸，唯你不變」，令不少瑜洲CP的粉絲瞬間心碎，大陸媒體則挖出，許魏洲的太太是他高中學姐，兩人姊弟戀談了4年多，都是上海戲劇學院附屬高級中學的學生，畢業後才搭上線交往，目前都定居在北京。

許魏洲新婚妻子外型甜美。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

由於許魏洲的太太是圈外人，更讓外界好奇她的廬山真面目，之後有網友發現一名許魏洲的好友發文，寫下：「恭喜許總今日扯證。終於和我好姊們而超級美少女櫻櫻為終身伴侶，百年好合，幸福永久」，女方本名疑為張聖櫻，留著一頭烏黑長髮，五官甜美有氣質，外型和許魏洲相當匹配。

網友發現景甜曾爆料許魏洲在裝修新房。（圖／翻攝自秒拍）

眼尖網友更挖出，許魏洲最近和景甜合作拍戲，連線直播時，景甜突然問了一句：「房子裝修好了嗎」，似乎暗指許魏洲在準備新婚房，而他當時臨危不亂，淡淡笑說：「聊到個人隱私了啦，不過弄完了」，景甜才發現說錯話，掩面偷笑。