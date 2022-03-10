女星林采緹擁有艷麗臉蛋與性感S曲線好身材，當年cosplay完美還原日漫《航海王》女神「蛇姬」，讓她從台灣紅到日本擁有大票粉絲；如今林采緹雖離婚轉職成單親媽，仍堅持努力工作認真生活，並經常透過社群分享美照；林采緹近日PO出她打高爾夫球的美照，無論是在球場上穿短裙的曼妙側身S曲線，或穿緊身褲挺俏臀開球打到練習場最深處，每個美麗的身影都擄獲粉絲的心。

林采緹近日似乎迷上打高爾夫球，前(8)日她貼出一張站在球場上的陽光美照，將長髮向後梳起中高馬尾，身穿紅色長袖毛衣挺出好身材，下身穿鑲白邊線純黑迷你裙，左手遮住腹部但看得出她腰身纖細，畫面下方露出一小截雪白大腿絕對領域，雖戴口罩仍是球場上最美麗的身影。

她寫道：「永遠不會出錯的投資，就是投資自己；靠得了自己，才能有底氣。38女王節快樂！」，好友楊晨熙讚：「會拍」；粉絲大讚：「好美」、「好漂亮蛇姬女神馬尾好看，喜歡」、「女神超正，身材也棒」、「好大」、「好無敵！」、「每天看到漂亮的妳就是保養眼睛最好的方法」，不到2天逼近6千讚。

林采緹昨(9)日又分享一段5秒影片，只見她用白色球帽紮起飄逸馬尾，黑色運動小可愛外搭粉藍色短外套，讓她的小蠻腰即使轉到背影視角也藏不住，貼身長褲緊緊包覆下半身完美線條；在掌鏡者輪轉角度拍攝下，林采緹帥氣舉起球桿大力一揮，在揮擊過程中更顯她的俏臀魅惑迷人；小白球瞬即飛到練習場最深處，說明她不只是拿球桿擺姿勢拍美照，至少已擁有高爾夫球技的基本素養。

她說：「高爾夫是這樣，沒練的時候超懶惰，一練起來卻又停不下來（大笑）」，好友李恩菲回：「認同」；網友眼刷愛心：「打高爾夫球超舒壓的」、「水蛇腰」、「好厲害」、「好球喔」、「這個尻」、「漂亮寶貝俏麗可愛揑」、「身材一整個完美了」、「我承認我要放大看」、「姿勢100」、「越來越標準了」、「就是有種不斷想揮杆的癮」、「打得不错」、「帥」，不到1天獲得4.6萬人點讚。