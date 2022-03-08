大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓星「酷龍」：將來台蜜月

45歲大S和汪小菲離婚106天後，今(8日)投下震撼彈宣布和前男友、大她7歲韓國男團「酷龍」成員具俊曄再婚，如此迅速決定再次投入婚姻，引來PTT網友質疑大S是否早就「婚內交往」具俊曄？但也有人挖出大S閃婚史，指她當年和汪小菲更猛，認識20天就決定嫁，見面滿49天便完成婚禮，對照如今和曾交往1年的具俊曄結婚似乎不算什麼。

具俊曄今發聲明，表示在得知大S離婚消息後試著撥了那支很久沒打的電話，幸好大S20多年來沒換電話號碼，雙方才得以重啟聯繫，並透露目前兩人已經在韓國完成結婚註冊，之後具俊曄會來台灣辦登記、度蜜月，兩人說好攜手共度下半生。

大S當年和汪小菲認識20天就答應求婚。（圖／中時資料照片）

消息傳開，有網友在PTT八卦版好奇大S是否算無縫接軌 ？還有人說：「確定不是婚內出軌？」、「這邊看起來，像是賭氣結婚捏」，更有人說：「那種『失而復得的真愛』一定讓人更為珍惜」，引來網友點出：「大S當年結婚也很快啊，感覺她就是這種風格，想想也沒很意外」、「大S嫁汪小菲『見面4次認識20天』」。

據知，當年大S和汪小菲在安以軒的生日派對上看對眼，兩人認識20天就決定互訂終身，49天完成婚禮，當時大S回應滿是甜蜜：「我看到他的第一眼就知道是他了。」未料去年因汪小菲失言風波，大S自曝已經在辦離婚，年底更是說到做到和汪小菲完成離婚手續，後來汪小菲傳出與張穎穎交往，大S僅說：「一切都過去了。由衷感謝關心我的所有人！」，甚至祝福汪小菲能比自己幸福，沒想到大S進度神速先梅開二度，震驚許多網友。