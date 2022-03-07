網紅張舒晴擁有甜美臉蛋與性感火辣身材，身高168公分被粉絲稱作「火焰腿美女」，且神似大陸女神高圓圓而有「嫩版高圓圓」封號，讓她IG擁有62萬粉絲追蹤。張舒晴時常分享比基尼辣照，大方放送福利給網友，她昨(6)日在限時動態PO出一張男友視角床照，美好春光讓粉絲看了噴鼻血。

張舒晴昨(6)日在IG限時動態PO出一張照片，畫面中可見張舒晴素顏躺在床上，上身穿的是黑色透視蕾絲睡衣，豐滿上圍在側躺姿勢下更顯有型，深V美麗事業線若隱若現，用小愛心貼圖仍難掩春光無限；尤其「男友視角」更讓人充滿無限遐想，讓這張限定版福利照魅惑感十足。

張舒晴的睡衣裝扮性感，深V好身材藏不住。（圖／取自張舒晴IG限時動態）

粉絲們看到女神的美貌和好身材，不吝留言獻上讚美：「舒晴好漂亮，超美又很迷。」、「好美，愛上妳。」、「噴鼻血啦！」、「特別漂亮、特別迷人。」、「很美的腿。」、「妳就是最美的風景」，好評不斷。

張舒晴今(7)日則發布一系列限時動態，只見她手拿一張從南港到台南的高鐵票，笑虧自己發車前10分鐘才想起忘了買票；還在桃園站巧遇正妹好友張倫甄（@lunlunjane）；然後是她在台南街頭走路自拍的短片，並寫道：「今天台南的風大到懷疑人生，頭髮一直亂飛希望不會像瘋子」，畫面中她穿著粉紅細肩帶小可愛搭白褲裙，右手拿一杯外帶咖啡，胸前有個小小的黑色菱形墜子，整體外型相當青春無敵亮麗可愛。

張舒晴穿著粉紅細肩帶小可愛青春無敵。（圖／取自張舒晴IG限時動態）

張舒晴畢業於致理科技大學，憑藉著高顏值和氣質在模特兒界闖出一片天，無論是運動風還是性感風都駕馭自如。平時靠運動維持好身材的她，還曾在YouTube頻道秀TABATA運動，可見她為了維持好身材所下的苦工。