女星安心亞是著名的宅男女神代表，加上她近年轉型成功，在戲劇、主持、唱片等領域都有不俗成績，安心亞表現亮眼、實力有目共睹，而親民的安心亞不吝嗇在網上放送福利，她昨（24日）就辣曬深V短版上衣露Bra自拍，黑蕾絲內在美全都露，性感畫面讓網友快噴鼻血。

照片中，安心亞頂著精緻妝髮，她辣穿白色短版深V上衣，不只解放纖細蠻腰，黑蕾絲內在美全都露，傲人美胸更是呼之欲出，安心亞寵粉放送性感自拍，零贅肉身材超不科學，安心亞曬辣照親民喊：「下班」，還釣出「童顏女神」李佳穎直呼：「可以這樣直接來我家」，網友也直喊：「女神太正了 好性感」、「怎麼那麼辣」、「很帥又美」。

安心亞當年以性感身材和不怕扮醜的模仿功力，讓她火速打開知名度，安心亞還因此被封為「最美女丑」、「宅男女神」，同時，安心亞也積極多元發展，在唱片、戲劇和電影都闖出一片成績，安心亞近期則在迷你影集《浪我在你身邊》飾演有社交恐懼症、只敢自己對手機直播唱歌的檳榔西施「魚兒」，她在劇中除了有清涼穿搭，還大展歌喉，安心亞也說，魚兒是她以往沒有呈現過的樣子，「其實比較像真實的我，透過這次剖析出內在的某個我，像是把我以前努力想隱藏的其中一部份自我拿出來放大了」，也讓安心亞直呼演得很過癮。