香港小姐出身的黃心穎，在2019年與許志安爆發不倫戀，使黃心穎被貼上小三標籤，不只重創她形象，也讓黃心穎演藝事業跌到谷底，黃心穎經歷偷吃風波後，她作風相當低調，而昨（23日）是黃心穎33歲生日，她則罕見曬出近照，只見壽星黃心穎對著鏡頭露出燦笑，還開心比3，她膚質白皙、氣色佳，整體狀態相當不錯。

黃心穎近年越來越少更新社群媒體，就連她愛用的IG，也只有在去年生日和聖誕節才PO文，生活相當低調，不過黃心穎神隱期間，則是被香港ViuTV電視主持人詹朗林曬出，黃心穎樸素穿白衣、綁高馬尾參加法會，頂著淡妝的黃心穎，身形明顯瘦了不少，不過黃心穎虔誠的雙手合十、對著鏡頭露燦笑，看起來相當開心。

而昨是黃心穎33歲生日，黃心穎則罕見在IG分享慶生照，她感性寫下：「感謝你們，並祝大家都安好，已有一陣子沒見了」，照片中，黃心穎手捧蛋糕、對著鏡頭露出燦笑，黃心穎還和兩個姐姐黃心美、黃心慧同框，身為壽星的黃心穎開心比3，雖然黃心穎明顯比以往清瘦，不過天生麗質的她膚質白皙、氣色佳，整體狀態仍相當不錯。

黃心穎以2012年度香港小姐亞軍打開知名度，她一出道就嘗到走紅滋味，成為廣告、活動爭相邀請的對象，不過黃心穎沒有愛惜羽毛，她在2019年與許志安爆發不倫戀，兩人在計程車上的激吻片外流，使黃心穎被貼上小三標籤，重創形象和演藝事業，黃心穎一度飛到美國避風頭，儘管她回香港後積極尋求復出，但黃心穎形象兩極，演藝事業仍沒有起色。