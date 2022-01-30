女星林心如在27日過46歲生日，人緣極好的她，直到這幾天都還有慶生活動，林心如昨（29日）晚則感性寫下：「這兩年的生日前夕也都正好有工作，有愛的同事好友們也都會給我很多驚喜，真的很感謝人生中有那麼多愛我的你們」，林心如開心曬出慶生照和影片，而最後一張還大曬恩愛，是林心如背後環抱、貼臉老公霍建華，畫面閃到爆表。

林心如發文表示，她是非常喜歡過生日的人，「我喜歡一堆好朋友聚在一起的感覺，但是自從結婚、有小孩後，每年年底都是我最忙的時候，剛忙完先生生日、又要籌備女兒的慶生會，所以到了自己生日已經沒有太大的熱情繼續搞趴，這幾年都是跟家人好友吃吃飯簡單聚聚」。

好人緣的林心如吃了不少蛋糕。（圖／取材自Ruby林心如臉書）

楊謹華(左)、許瑋甯替林心如慶生。（圖／取材自Ruby林心如臉書）

而這兩年的生日，林心如都剛好有工作在身，「有愛的同事好友們也都會給我很多驚喜，真的很感謝人生中有那麼多愛我的你們」，身為壽星的林心如也感性說：「這兩年全世界都處在一個動盪不安的氣氛之下，疫情改變了大家的生活，誰都不知道明天會怎麼樣，唯一能做的就是珍惜當下，珍惜身邊你愛的每一個人」。

林心如罕見大放閃。（圖／取材自Ruby林心如臉書）

在林心如曬出的慶生照和影片中，除了有特製《華燈初上》酒店「光」的招牌、以及紅色高跟鞋的造型蛋糕，特別的是，林心如還罕見大曬恩愛，其中一張是林心如從背後環抱、貼臉老公霍建華，夫妻甜蜜玩自拍，畫面閃到爆表。