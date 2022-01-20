大陸直播事業夯，為了在競爭激烈的環境下賺大錢，直播主們無不絞盡腦汁吸引觀眾注意，大陸有名女性直播主因明星臉而自封為「小林心如」，她特別模仿林心如在成名作《還珠格格》中的紫薇一角，妝髮與服飾做全套，加上自創台詞，成功贏得關注與人氣，不料近日她開直播節目帶貨，疑似忘了開濾鏡，真實面貌曝了光，差異之大驚呆眾網友。

如今帳號己改為「夏紫微」的直播主，當初因模仿林心如受到關注，她也用「小林心如」開設了抖音帳號，某次她搬出《還珠格格》紫薇失明的經典橋段，很快就吸引了有「娛樂圈紀檢委」之稱的王思聰來觀賞，她還客製化台詞：「思聰～我眼睛已經看不見了～思聰～你在哪？我的天呀」，逗樂首富之子，一出手打賞8萬人民幣(約台幣32萬)，小林心如因此瞬間恢復視力：「我的天啊！我看見了」。

爆紅的小林心如之後卻收到律師建議，表示她的模仿恐有侵權疑慮，可能被「本尊」告，因此該直播主之後將帳號改成了《還珠格格》裡的角色名「夏紫薇」，之後又將草字頭拿掉改成「夏紫微」，甚至將妝髮、服裝都卸除，以時裝示人，深怕吃上官司。

女直播主開播帶貨忘開美顏，濃厚妝容全都露，真面目一覽無遺。((取材自微博)

而即使大改名，她的人氣仍是很旺，每開播必有廣大收視群，近日，該直播主開播帶貨出了大糗，被發現上線忘了開美顏濾鏡，誇張的濃厚下眼影與鼻影全都露，臉蛋也從精緻小V臉變成本壘板，讓眾網友驚呆，酸言「是夏紫薇還是『嚇』紫薇」、「這也太慘不忍睹了，無處下眼」、「還以為是容嬷嬷被人打了」，但她本人卻說，是化妝師把她畫醜了，但網友們不買單，說她這種落差根本炸片。