大陸萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰身家高達9000多億，身邊總是美女如雲，他過去常和網紅、女星傳緋聞，也不時曬出辣妹相伴的出遊照，每年生日他都會被美女環繞，儘管先前王思聰被爆出財務危機，派對現場卻絲毫看不出情況，讓網友都大傻眼。
王思聰3日迎來34歲生日，照例砸大錢辦派對慶生，這次場地在南海三亞仍有許多穿著火辣的正妹網紅來捧場，他被美女圍繞合影笑得合不攏嘴，超大的精緻蛋糕也十分吸睛，浮誇奢華的風格引發熱議，然而先前才傳出王思聰家欠債的消息，名下企業還陷入以人民幣約1129萬（約新台幣4900萬）拍賣窘境。
然而卻有網友發現，王思聰的30歲生日以人民幣4200萬（約新台幣1億8241萬）在馬爾地夫包下整個小島，還用私人飛機空運100瓶香檳，花費人民幣150萬（約新台幣651萬），包括酒店費用人民幣400萬（約新台幣1737萬），總計花費6000萬（約新台幣2億6058萬）。
去年王思聰更包下遊艇大肆慶生，每3小時就要價20萬（約新台幣86萬），對比今年的生日只在草坪上和網紅狂歡，已經低調很多，也被質疑排場變小很可能是和財務危機有關，引發網友熱議：「最近還是低調點吧」、「校長這屆女生沒有比之前好看」、「有錢人的生日真的想像不了」。
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