大陸赴美上市的「奢侈品電商第一股」寺庫（Secoo），5日傳出破產消息。陸媒報導，北京寺庫商貿新增破產審查案件，公司人民幣（下同）1.53億元的股權已被凍結。寺庫稍晚表示，該消息「不屬實」，並稱將馬上發表聲明。

綜合陸媒5日報導，天眼查APP顯示，1月5日，北京寺庫商貿新增破產審查案件，申請人為柴晨旭，經辦法院為北京市第一中級人民法院。北京寺庫商貿成立於2009年4月，法定代表人及疑似實際控制人為李日學，註冊資本為人民幣（下同）1千萬元。

風險資訊顯示，寺庫牽涉到上百條法律訴訟，案情多為網路購物合同糾紛，目前寺庫已累計被凍結1.53億元所持股權。

2017年9月，寺庫頂著「中國奢侈品電商第一股」的光環登陸美股那斯達克，募集約1.4億美元。這也是自阿里巴巴2014年9月上市後，首家在美股上市的大陸電商科技股。

然而，隨著市場競爭加劇、經營不善與新冠疫情影響外貿出口下，2020年首季，寺庫打破連續14個季度獲利的狀態。2021年以來，有關寺庫資金鏈斷裂、拖欠貨款和工資、多次因商品品質和違反廣告法等被罰款的新聞就屢見不鮮。

截至2022年1月4日美股收盤，寺庫股價僅為0.45美元，1年來股價重挫逾80％。若與2018年股價最高峰時的14.5美元相較，可謂天上地下。