保險業股權投資人員將有新天條，一旦觸犯，恐難再任職保險投資圈。金管會4日宣布，未來保險公司聘用股權投資人員時，要主動調查此人員過往是否曾受相關金融法令懲處，或曾有涉利益衝突被調查，即利用職務知悉消息去投資、內線交易或跟單等，要列入聘用考慮，且沒有「既往不究」的年限規定，也就是曾有瑕疵者，恐難再應徵保險業股權投資人員的工作。

保險業資產已突破33兆元，金管會表示，考量保險業資產規模逐年成長，且配置有相當比例在國內股權市場，為強化保險業對股權投資人員的管理，金管會參考投信業相關規範內容，在2021年12月30日已發布保險業國內股權投資人員利益衝突防範機制的令釋，且同日備查產、壽險公會所報「保險業資產管理自律規範」。

股權投資人員的利益衝突防範機制，包括兩部分，一金管會改用令釋規定的部分，是拉高現行保險業自律規範的法律位階，即要求股權投資人員要按月申報個人投資資產，要買賣股票需任職保險公司事先同意等，讓保險業有法源依據強化內控機制，落實對股權人員利益衝突防範、管理。

第二是在保險業自律規範部分，參考投信業規範予以強化，包括強化股權投資人員的管理，保險公司應建立股權投資人員的資格條件要求，在聘用時，必須先調查此股權人員過往是否有受相關金融法令懲處、或涉有利益衝突等，要納入聘用條件，在其他職務上則無此種規定。

保險業應建立與公司有利益衝突的檢核機制，哪些是事先知悉的人員、配偶與未成年子女的投資部位管理；股權投資人員網路、資訊及通訊設備管理規範；交易室及交易員下單的獨立性管理；國外股權夜間下單的控管機制等。

壽險公司股權投資人員的配偶與未成年子女的投資部位，雖不是保險業的員工，仍是要保險業在自律時作相關風險控管，這些人要進出股票，亦要保險公司同意。