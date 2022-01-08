勞動部勞動基金運用局從2014成立以來，基金規模從一開始的2014年年初的約3兆餘元，一路成長至去年11月的5.5兆餘元，但基金運用局員額始終不變，為了管理日漸增加的資產，基金局不斷向人事總處要求提撥更多員額，據悉，行政院人事行政總處已在今年請撥給基金局9個正式員額，將陸續進用。

據悉，基金局人力成立時人力為145人，曾因通案裁減降至142人，一直到去年因為新增管理農民退休儲金業務因而增加8人至150人，但150人還包括人事、政風、主計等非直接管理基金的人力，隨著基金規模增加，人力相對較為吃緊。

勞動部勞動基金運用局說，人事總處考慮量管理基金規模不斷上升，因而核撥給基金局9個正式員額，但因為如果要至基金局工作要簽署自律公約，包括直接參與經管基金投資運用同仁更要求不得買賣股票等，因此人事進用上較其他機關困難，但核給9個員額後將陸續進用。

此外，為爭取優良人力，基金局也爭取專業加給比照金管會人員適用「公務人員專業加給表（17）」，並回溯至去年1月起算，調整後，每人平均多領4000元專業加給。