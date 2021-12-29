今年疫情肆虐餐飲業慘兮兮，隨著疫情趨緩，年底尾牙、年初年夜飯需求，新竹地區飯店業者訂位電話接不完，不只年菜一開賣就秒殺，除夕夜團圓飯也是一位難求，幾家飯店都透露，11月底都訂光了，滿到連咖啡廳都還要排候補，只是需求踴躍，人力不足也讓業者頭大。

「年夜飯場全爆滿，每一廳都在等候補。」新竹市一家老牌五星級飯店公關指出，年夜飯訂位在10月中釋出，消息一出詢問、訂餐電話接不完，大約11月就全數被訂光，連年菜也是中式、日式全秒殺，僅剩西式年菜還可供訂餐。推測是疫情難出國，客人全都提早訂位。

不只年夜飯場次搶手，年底適逢尾牙旺季，受到疫情影響，大型尾牙幾乎全數停辦，轉型拆分成小場次的部門聚餐，依舊很夯。飯店公關也觀察到，過去因疫情停辦的婚宴，現在也開始回溫，明年上半年婚禮好日子已全滿。飯店公關坦言面對餐飲復甦一則以喜一則以憂，最擔心的就是疫情再起。

飯店餐廳熱門，人力稀缺也是大問題，有飯店業者表示今年的人手比往難更難找，原因在於新興行業的興起，不少對餐飲有興趣的人轉向從事外送員工作，推測是時間彈性，就算除夕夜也可回家吃完團圓飯再接單，讓飯店只好從平常產學合作的學校尋覓，也提高薪資增加吸引力。

另一家五星級飯店公關則透露，疫情衝擊讓員工對未來忐忑，也造成難找人的窘境，飯店甚至為此祭出引薦獎金，就是盼人力能盡早補齊。