全國飯店主廚李坤昌及志工團響應義煮，讓惠明的孩子在疫情期間不用出門也能吃到五星級的大餐。（王文吉攝）

惠明育幼院的孩子開心享用五星級的豐盛午餐。（王文吉攝）

大雅區農會和李坤昌等6位主廚用心設計五菜一湯。（王文吉攝）

歲末年終，台中市大雅區農會號召五星飯店主廚及志工，進駐惠明育幼院義煮星級愛心午餐，特別採用大雅特有的紅薏仁、小麥等營養又健康的農特產融入每道料理。廣弘食品股份有限公司、浤澄水產有限公司也共襄盛舉熱忱贊助食材，讓盲生吃得津津有味。

去年大雅區農會因著疫情，無法進駐為惠明育幼院的孩子預備五星級味道的豐盛午餐。今年疫情趨緩，大雅區農會號召志工協助烹煮愛宴，台中市中餐服務人員職業工會長李坤昌也是全國飯店主廚等會員也響應投入公益活動。

大雅區農會和李坤昌等6位主廚用心設計菜單，將大雅特有的紅薏仁、小麥等營養又健康的食材融入每道料理中，推出紅薏仁花枝蝦捲、蒜香鱈魚炒櫛瓜、酥炸高麗菜海鮮卷、酸甜旺來炒雞腿及山珍海味團圓鍋等五菜一湯，讓惠明的孩子不用出門也能吃到五星級的大餐。

惠明盲人福利會執行長毛樹芬帶領盲生進行謝飯禱告，看著孩子們吃得津津有味，她並回贈感謝狀，向大雅區農會致謝，甚至帶動廣弘食品股份有限公司、浤澄水產有限公司贊助愛心午宴食材，溫暖每個孩子的心。