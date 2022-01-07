新年伊始，南韓食品業以食材價格上漲等為由紛紛調漲產品售價。星巴克南韓13日起將46款飲品的價格上調100～400韓元（約台幣2.6元至10元）。Maxim即溶咖啡平均漲幅7.3％。

這是星巴克自2014年7月以來7年6個月再次漲價。星巴克表示，最近原豆等各種材料價格上漲，加上疫情下國際物流成本上升，因此決定上調飲料價格。

以Maxim即溶咖啡聞名的南韓即溶咖啡龍頭東西食品表示，將從14日起上調咖啡產品價格，平均漲幅7.3％。東西食品方面表示，國際咖啡價格從去年4月飆升，且疫情下物流費用、原材料價格上升，受此影響做出上述決定。

速食業也加入漲價行列。漢堡王7日起上調33種產品價格，平均漲幅2.9％。樂天利上月以經營成本上升為由上調售價，平均漲幅4.1％。

另外，最近草莓價格也大幅上漲。南韓農水產食品流通中心（aT）發佈的數據顯示，前一天100克草莓的平均零售價為2602韓元，較一個月前上漲27.1％平均漲幅7.3％，較往年上漲70.5％。業內人士表示，去年秋季梅雨期較長，且冬天出現高溫天氣，導致草莓產量減少。