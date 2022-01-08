南韓限定女團IZ*ONE出身的張員瑛，近期加入6人新女團IVE再出道，小小年紀就擁洋娃娃般的精緻美貌，加上不科學的絕佳的身材比例，讓她人氣居高不下，更被封為新一代神顏，近日，她曬出最近美照，再次擄獲粉絲的心。

越大越成熟性感的張員瑛，近日穿上中空裝，大露纖細蠻腰，下半身搭配淺色貼身牛仔褲，展現性感曲線，另外，今(8日)她曬出參加音樂節目的打歌服，中空上衣搭熱褲，讓她修長身型全都露，一雙逆天長腿相當不科學，讓網友都驚呼「美到不像人」、「確定只有17歲嗎」、「「這是洋娃娃吧」。

張員瑛之前參加《PRODUCE 48》時才14歲，但卻有著不符合年紀的高挑身材和精緻臉蛋，讓她圈粉無數，最後以第一名的優異成績出道，在IZ*ONE有「巨嬰忙內」的稱號，去年隨著IZ*ONE解散，她和安俞真加入新女團IVE，現17歲的她，身高已171公分。

不過雖然擁有絕佳的身材比例，但張員瑛卻很困擾，曾經因為「腿太長」太嚇人，她甚至會把腿修短再上傳照片，讓不少網友都感嘆這種煩惱還是第一次聽到。